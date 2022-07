Bosacka wszystko to przeliczyła. "Polak może kupić 4 razy mniej cukru niż Holender"

W komentarzach pod postem Bosackiej na Instagramie Polacy mieszkający za granicą dzielili się kolejnymi cenami. Według nich w Belgii 1 kg cukru kosztuje 0,59 euro (ok. 2,83 zł), a w Niemczech 0,79 euro (ok. 3,78 zł), na Litwie za 1 euro (ok. 4,79 zł), w Wielkiej Brytanii 0,5 funta (ok. 2,83 zł).