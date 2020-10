Brad Pitt pozwany. Kobieta ma 113 stron z dowodami

Kelli Christina i jej prawnicy złożyli pozew przeciwko Bradowi Pittowi. Opiewa na 100 tys. dolarów. Christina, prezeska organizacji działającej w obszarze ochrony zdrowia, twierdzi, że miesiącami wymieniała z Pittem wiadomości i podpisała z nim umowy na pojawienie się na imprezach charytatywnych. Podczas eventów, które organizowała, zbierano pieniądze na działalność jego fundacji Make It Right, pomagającej ofiarom huraganu Katrina.

- Wygląda na to, że pozywająca kontaktowała się z osobą lub grupą osób, które podszywały się, ale w żaden sposób nie są związane z pozwanym - cytuje "Page Six".

- To jest przykry przykład internetowego oszustwa "na celebrytę" i nie ma to nic wspólnego z faktyczną działalnością tej gwiazdy. Być może to da nauczkę innym ludziom - komentuje informator zaznajomiony ze sprawą.

- Sprawa toczy się od marca 2020 r., a teraz zgłaszam ją do mediów. Ten pozew jest ważny dla kraju, więc będę dalej walczyć z Bradem Pittem i Make It Right. Mam 113 stron dowodów, które świadczą o tym, co jest w pozwie. Nie spodziewałabym się, że pozew przejdzie bez echa - twierdzi Kelli Christina.