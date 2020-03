Branża kulturalna drży o zarobki. "Dogorywamy przez koronawirusa"

Decyzją rządu, ale także władz lokalnych, w całej Polsce zamykane są do odwołania kina, teatry, sale koncertowe i muzea. Branża bardzo boi się strat finansowych, które mogą iść w miliony złotych.

- Dogorywamy i chyba za chwilę padniemy na ryj – wieszczy zdenerwowany właściciel klubu koncertowego w Gdańsku. Nie ma czasu dłużej rozmawiać, bo właśnie trwa spotkanie kryzysowe. Zastanawiają się, co zrobić z biletami już sprzedanymi na koncerty metalowe i hip hopowe. Trzeba obdzwonić promotorów i artystów, dowiedzieć się, czy będą mogli przyjechać w maju, czerwcu, a może dopiero jesienią.

Właściwie kalendarz imprez kulturalnych w całej Polsce trzeba zaplanować od nowa. Co się da, poprzekładać, a to czego nie – po prostu odwołać.

Rozporządzenie ma obowiązywać przez dwa tygodnie, do 25 marca włącznie. Wojewodom ministerstwo rekomenduje, żeby instytucje kultury były zamknięte w takim samym okresie, czyli od 12 do 25 marca 2020.

Do tego dochodzą decyzje lokalnych władza samorządowych, które też odwołały imprezy w teatrach, muzeach, filharmoniach, domach kultury.

Emilian Kamiński, właściciel prywatnego teatru Kamienica w Warszawie: - Poniosę straty jak każdy przedsiębiorca. Utrzymanie teatru to 350 tysięcy miesięcznie. Ale co mam zrobić? Zdrowie moich pracowników jest najważniejsze.

Koronawirus, czyli siła wyższa

W każdej instytucji kultury, do jakiej dzwonię, jest właściwie amok. Narady, odwoływanie imprez, wydawanie oficjalnych oświadczeń i odpowiadanie na maile.

A maili są setki: od tych, którzy już bilety kupili - na koncert, do teatru, do kina. Co dalej, czy impreza się odbędzie w późniejszym terminie, kiedy, czy będą zwroty za bilety?