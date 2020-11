Brat księżnej Diany do Meghan. "Nie mogę sobie wyobrazić tej agonii"

Brat księżnej Diany nawiązał do felietonu Meghan Markle

"Jestem pewna, że zechcesz przyłączyć się do nas wszystkich, aby przesłać najlepsze życzenia Meghan i, oczywiście, Twojemu siostrzeńcowi Harry'emu" - takimi słowami gospodyni programu "Lorraine" zwróciła się do hrabiego Charlesa Spencera. "Właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się o bardzo smutnej wiadomości. Meghan poroniła, a wiadomość jest druzgocąca".

Hrabia Charles Spencer zabrał głos. "Chodzi mi o to, że nie mogę sobie wyobrazić tej agonii pary, która utraciła dziecko w taki sposób . Jest to bardzo, bardzo smutne i oczywiście w pełni się z tobą zgadzam" - powiedział brat księżnej Diany.

