Brat księżnej Kate zostanie ojcem. Pokazał zdjęcia żony w ciąży

- Leżała u moich stóp pod stołem. Myślałem, że jest spragniona, więc pokazałem jej miskę z wodą po drugiej stronie tarasu. Jednak, zamiast do niej, podbiegła do Alizee i zaczęła się z nią bawić. Zawstydzony, poszedłem ją przeprosić. A ona wzięła mnie za kelnera i, głaszcząc Ellę, zamówiła u mnie drinka. Tak poznałem swoją żonę - opowiadał w rozmowie z "The Telegraph".