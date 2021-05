Britney Spears cierpi na demencję? Nowe światło na smutną sytuację piosenkarki

Britney Spears od 2008 r. jest objęta kuratelą. To oznacza, że nie może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem i podejmować decyzji finansowych. Opiekę nad gwiazdą w tych kwestiach sprawuje jej ojciec. Fani piosenkarki uważają, że celowo przedłuża kuratelę, żeby uzyskać jak najwięcej korzyści dla siebie. Mężczyzna tłumaczył w marcu, że chciałby to skończyć, ale o to może zawnioskować jedynie jego córka.