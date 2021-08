Britney Spears ma kolejny problem. Do jej domu przyjechała policja

Raport sporządzony przez policję przekazano prokuratorowi. - Członkini personelu poinformowała nas, że pani Spears ją uderzyła - powiedział kapitan Eric Buschow z biura szeryfa hrabstwa Ventura. - Ostatecznie śledztwo zostanie przekazane do Prokuratury Okręgowej w celu rozpatrzenia i to oni zdecydują, czy zostaną wniesione zarzuty - cytuje Page Six.