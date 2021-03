Britney Spears przerwała milczenie. Pierwszy raz komentuje szokujący film

Britney Spears skomentowała "Framing Britney Spears"

W końcu głos na temat filmu zabrała jego główna bohaterka, Britney Spears. "Moje życie od zawsze było oglądane i komentowane" - stwierdziła. "Dla własnego zdrowia psychicznego każdego dnia muszę tańczyć do piosenek Stevena Tylera , by móc poczuć, że żyję. Całe życie występowałam przed innymi. Potrzeba dużo siły, żeby móc zaufać wszechświatowi, kiedy jest się tak wrażliwym, ponieważ od zawsze byłam osądzana, obrażana i zawstydzana przez media... i jestem po dziś dzień" - czytamy pod instagramowym postem piosenkarki.

"Nie oglądałam filmu dokumentalnego, ale z tego, co widziałam, światło, w którym mnie postawiono, zawstydzało mnie. Płakałam przez dwa tygodnie i cóż... wciąż czasami płaczę! Robię, co mogę, by być szczęśliwa! Każdy dzień sprawia mi radość! Nie jestem tu po to, żeby być perfekcyjną. Perfekcyjna znaczy nudna" - podsumowała piosenkarka.