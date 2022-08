Britney Spears w kusym wdzianku i szpilkach tańczy w takt muzyki

Czy ostatni opublikowany film to kolejna "deklaracja niepodległości" i kolejna próba odwetu na byłem mężu? Kontrowersyjny podpis "KISS MY MOTHER FU*KING ASS" mógłby o tym świadczyć, ale dla wielu fanów to po prostu kolejny zwykły film z niepokorną piosenkarką. Bez względu na zamiary możemy na nim zobaczyć Britney w super formie, gdy wygina się w kusym wdzianku i szpilkach na niebotycznie wysokich obcasach w tak muzyki.