Brodka wymownie o nowym ministrze edukacji. Dodała mocny post

Powołanie Przemysława Czarnka na ministra edukacji wywołało oburzenie i skrajne reakcje w debacie publicznej. Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w rozmowie z WP komentował, że tak wiele emocji, co przy Czarnku, wywołało ostatnio powołanie na ministra Romana Giertycha.

Czarnek został mianowany ministrem, mimo iż, jak podkreślają media i komentatorzy, nie ma żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Co więcej, w ostatnim czasie wsławił się wypowiedziami na temat społeczności LGBT.

- Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją - to tylko jeden z komentarzy, których udzielał w czerwcu na antenie TVP Info.

Przemysław Czarnek ministrem edukacji. "Tyle emocji wzbudzał wcześniej tylko Roman Giertych"

Wśród, delikatnie mówiąc, sceptycznie nastawionych do objęcia przez Czarnka nowej funkcji jest Dorota Brejza (adwokat, współpracownica i żona szefa sztabu wyborczego PO, Krzysztofa Brejzy). Przypomniała, co Czarnek mówił rok temu podczas konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ówczesny poseł PiS podkreślał, że kobiety zostały stworzone do rodzenia dzieci.