Bronisław Pawlik przegrał ze śmiertelnym nałogiem. Alkohol zniszczył mu życie

Pod koniec lat 80. choroba alkoholowa destrukcyjnie wpłynęła na małżeństwo aktora. - Mąż był człowiekiem trudnym. Raz było gorzej, raz lepiej, to znów burzliwie - wspominała go Aniela Świderska. Choć oficjalnie nigdy się nie rozwiedli, żona Pawlika wyprowadziła z ich mieszkania, znajdując schronienie w Domu Aktora w Skolimowie, gdzie mieszka do dziś. On zaś bez resztek pogrążył się w alkoholu.