Bruce Willis na nowych zdjęciach. Zrobiła je córka

Willisowie spędzają teraz czas razem. Nic dziwnego - informacja o zdrowiu Bruce'a, a także fakt, że kończy karierę, wstrząsnęła światem filmu i milionami fanów aktora "Szklanej pułapki". "To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny, więc będziemy wdzięczni, jeśli dalej będziecie dzielić się swoją miłością, pasją i wsparciem. Przechodzimy przez to jako silna rodzina, ale chcemy wtajemniczyć w tę sytuację jego fanów, bo wiemy, jak wiele on dla was znaczy. Jak powtarza zawsze Bruce: 'Żyjcie pełnią życia' i razem właśnie taki mamy plan" - pisały we wspólnym oświadczeniu córki, była i obecna żona aktora.