Brutalnie o rządzie i Morawieckim. "Banda nieudaczników, którzy topią Polskę"

"Morawiecki, spryciarzu. Ale to wszystko genialnie wymyśliłeś! Właśnie odwołałeś mi ostatni koncert w listopadzie - w teatrze. We wrześniu i październiku odwołałeś mi zresztą wszystko. Ale najważniejsze, że twoje pier***one wybory się odbyły i jesteś dalej u reżimowej władzy razem z bandą nieudaczników, którzy właśnie topią nas wszystkich razem z okrętem zwanym Polską " - zwraca się do premiera Tymański, a dalej jest tylko gorzej i ostrzej.

"Na co Ty proponujesz nam grzeczny protest w sieci, żebyśmy nie dokładali do tego, co sam spierd***łeś. Mówisz - masz! Przez ostatnie miesiące dawaliście d**y i teraz partaczycie wszystkie rzeczy po kolei - niczym skończeni amatorzy. Pamiętaj - nie zapomnimy ci tego, co mówiłeś o pandemii i jak przygotowałeś kraj na najgorsze..." – grzmi Tymański.