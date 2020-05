Bryan Adams przeprasza za oskarżenie Chińczyków o rozprzestrzenienie pandemii

W poniedziałek znany muzyk, autor hitu "Please forgive me", Bryan Adams opublikował wideo, na którym gra na gitarze i wykonuje utwór "Cut Like a Knife". Przy wideo opublikował post o tym, że właśnie miała zacząć się jego trasa koncertowa. Oczywiście, jak wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe na świecie, trasa także została odwołana. Sfrustrowany Adams napisał, że cieszy się, że spędza czas z rodziną, ale tęskni za swoją drugą rodziną czyli muzykami i fanami.