Brzuch Klaudii El Dursi nie pozostawia obojętnym. "Tarłabym na nim ziemniaki"

- To nie jest tak, że zaciążyłam i po ciąży nagle jest fajnie i gdzieś tam to moje ciało wygląda całkiem przyzwoicie, tylko ja na to pracowałam długie lata przed ciążą. Od zawsze, niemalże od dziecka, coś trenowałam, coś ćwiczyłam, chodziłam na siłownię - tłumaczyła Klaudia El Dursi w rozmowie z "Party".