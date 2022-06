"Brzydzę się takimi ludźmi". Zwróciła się wprost do Waszczykowskiego

"Witoldzie Waszczykowski, to ma być wpis byłego ministra i obecnego europosła? To już dzieci w przedszkolu są lepiej wychowane i potrafią myśleć dwa razy zanim coś pier..ną. Chcesz upokorzyć polityków o niebo lepszych od siebie, robiąc sobie heheszki i przerabiając je na osoby niskorosłe, a do tego używając najgorszych, paskudnych, pejoratywnych słów???" - pisze Petrus. "Gwarantuję ci, że w każdym niskorosłym jest więcej klasy, powagi i inteligencji niż w całym twoim życiorysie" - dodała.