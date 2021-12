Bullock o dramatycznych wydarzeniach. Jej prześladowca odebrał sobie życie

Bullock wróciła do sytuacji z 2014 r., gdy Joshua James Corbett włamał się do jej posiadłości w Bel Air. Aktorka przyznała, że miała wielkie szczęście, że jej syna Louisa nie było wtedy w domu. "To była jedna z tych nocy, gdy nasza niania przyznała, że weźmie go do swojego mieszkania niedaleko nas, skoro mam wrócić późno" - powiedziała.