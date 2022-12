Bunt ulicy w wersji symfonicznej. JIMEK o kolejnej edycji koncertu HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU

To jest zawsze kwestia ludzi. Jeżeli chodzi o same muzyczne kontrasty – to jest właśnie to, co uwielbiam. Od początku starałem się łączyć rzeczy, które pozornie wydają się sobie nie pasować. Nie chcę teraz zabrzmieć jak palant albo bufon, ale że możesz mi dać coś, co oboje uznamy za obrzydliwe, a ja spróbuję z tego wyciągnąć coś, co sprawi, że ta muzyka ci się spodoba i zaczniesz ją odbierać zupełnie inaczej. W tym sensie nie stawiam sobie pytań, czy jedno do drugiego pasuje i czy to zagra. Bardziej nurtują mnie takie społeczno-filozoficzne dylematy, tzn. czy się za to w ogóle zabierać. W związku z tym, że zrobiłem muzyczne projekty dotyczące historii polskiego i amerykańskiego hip-hopu, ludzie często pytają mnie, czy nie wziąłbym się za jakieś inne gatunki, by sprawić, żeby te ginące i zapomniane stały się znów fajne. Oczywiście, można, tylko czy to jest w ogóle potrzebne i czy świat stanie się od tego lepszy?