Wyznał, co mówili o córce. Usłyszał: "trzeba było nie podrzucać"

Zobacz: Piotr Głowacki o roli policjanta z zespołem Aspergera. "W Polsce rzadko się to robi"

- Teraz możemy tutaj w studiu porozmawiać. Natomiast Wiktoria nie mówiła, nie słyszała, ledwo się poruszała i prognozy były straszne. Do dzisiaj ludzie mówią: "twoje dziecko ma autyzm, trzeba było nie podrzucać w dzieciństwie, bo się coś w mózgu poszorowało" albo mówią, że to minie - opowiedział aktor.

- Tym filmem chcemy odczarować ten świat, tak jak w "Nieobecnych", gdzie został poruszony temat zespołu Aspergera. W którymś z odcinków policjant pyta, co to jest zespół Aspergera, a drugi – to ty nie wiesz? Jestem przekonany, że w tym momencie ludzie zatrzymują Playera i sprawdzają – co to jest ten Asperger. Tak samo chcemy zrobić z autyzmem - komentował Burczyk.