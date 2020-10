Burza pod postem Kayah. Zarzucają wokalistce promowanie hitlerowskiego symbolu

W 2001 roku Kayah założyła wytwórnię płytową Kayax, która początkowo miała wydawać tylko albumy wokalistki. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zajęto się wydawaniem i promocją płyt młodych, początkujących wykonawców. Teraz pod skrzydłami tej wytwórni znajdują się m.in. Mery Spolsky , Krzysztof Zalewski , Natalia Przybysz, The Dumplings.

Kayah, jako szefowa wytwórni, zdecydowała się poinformować o tym, jak jej firma będzie działać 28 października. Na ten dzień zaplanowano strajk w większości miast w Polsce, a część kobiet miała nie iść do pracy w ramach sprzeciwu dotyczącego decyzji TK.

Kayah wsparła Strajk Kobiet. W komentarzach burza

"Kochane, Kochani, wiecie, że Kayax to moje dziecko, a ludzie w nim pracujący to moja rodzina! Nie jestem w stanie inaczej o nich myśleć. [...] W środę, 28 października, wszystkie nasze pracownice nie będą pracować, będą strajkować, autoresponder na ich mailach odpowie Wam #StrajkKobiet. Nie dodzwonicie się też do nich" - czytamy w opisie pod zdjęciem.