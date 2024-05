Burza pod zdjęciem z majówki. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma dość komentarzy o jej dziecku

"A gdzie się obraziłam? To, że w końcu się odzywam a nie siedzę cicho jak mysz pod miotłą jak na początku jeszcze programu, czytając zazwyczaj bzdury o mnie, to nie znaczy, że się obrażam. Jeśli ktoś pisze bzdurę, czy jest ślepy, chętnie wyprowadzę go z błędu. Zamiast się kajać czy kasować komentarze" - podsumowała Aneta.