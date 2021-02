Buslav i jego "Syn". Muzyk wychodzi do fanów z nowym singlem

"Syn", jak zapowiada, zmusza nas do refleksji, do zmierzenia się z samym sobą. Buslav, kolejny raz zaskakuje nową formą energetycznego i przystępnego pop-u. Singiel nadaje się nie tylko do słuchania, będzie towarzyszył domowym pląsom i głębszym refleksjom. Piosenki możecie posłuchać poniżej.

Buslav to multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. Jego muzyka oscyluje na granicy popu, delikatnej elektroniki, okraszonej poetyckimi tekstami. W twórczości muzyka pobrzmiewa także jego jazzowe doświadczenie - należał do nowojorskiego bandu jazzowego. Współpracował także z takimi artystami, jak Renata Przemyk, Anna Maria Jopek czy Maciej Maleńczuk. Debiutancki album muzyka ukazał się w październiku 2016 r., był nominowany do Fryderyków 2017. Teraz wychodzi do fanów z nową muzyką.