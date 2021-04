"By zmazać hańbę, trzeba zrzucić głaz" - mocne słowa o obaleniu pomnika Jankowskiego

Piosenka pojawia się w znaczącym momencie - w Gdańsku trwa właśnie postępowanie sądowe przeciwko ludziom, którzy zrobili dokładnie to, co muzycy proponują w swoim tekście: obalili stojący w Gdańsku od prawie dekady pomnik Jankowskiego. Stało się to w nocy z 20 na 21 lutego 2019 roku. Trzej aktywiści: Michał Wojcieszuk, Rafał Suszek i Konrad Korzeniowski przyjechali do Gdańska z Warszawy, podłożyli pod pomnik opony samochodowe, przyczepili liny do monumentu i obalili go. Leżącą figurę udekorowali komżą, jaką noszą ministranci i dziecięcą bielizną - miał to być symbol nieletnich ofiar księdza-pedofila. Cała akcja została zarejestrowana i pokazana w programie Tomasza Sekielskiego. Fragmenty filmu można zobaczyć w teledysku Ulicznego Opryszka.