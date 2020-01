Bycie mężem Ewy Chodakowskiej to jego zawód. "Wiem, że inni mężczyźni odbierają to ze zdziwieniem"

Ewy Chodakowskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Gorzej z jej mężem, który zwykle pozostaje w cieniu słynnej modelki. Twierdzi, że to miejsce bardzo mu odpowiada.



Ewa Chodakowska ciężko pracowała na swój sukces. Oprócz stworzenia własnych planów treningowych, stała się właścicielką firmy produkującej zdrową żywność i kosmetyki oraz wydającą fitnesowe pismo. Razem z nią biznesy prowadzi jej mąż Lefteris Kavoukis, jednak to jej nazwiskiem firmowane są ich produkty.

Grek rzadko zabiera głos w sprawie ich wspólnych sukcesów. Mimo to jest cennym wsparciem dla żony.

- Nie ma problemu, którego by nie rozwiązał. Nie ma trudnej sytuacji, z której nie znalazłby wyjścia. Poza tym jest skarbnicą pomysłów. I świetnym doradcą. Bez względu na to, kto budzi się z nowym pomysłem, każdy analizujemy wspólnie, dyskutujemy i podejmujemy decyzje razem - powiedziała Ewa Chodakowska w wywiadzie dla “Gali”.

- Często kiedy ktoś mnie pyta, czym się w życiu zajmuję, odpowiadam, że jestem mężem Ewy Chodakowskiej. Nie lubię opowiadać o sobie i tłumaczyć, co robię. Oficjalnie bycie mężem mojej żony wiele ułatwia, poza tym jest dla mnie powodem do radości i dumy. I całkowicie mi wystarcza. Wiem, że inni mężczyźni odbierają to ze zdziwieniem - wyznał.