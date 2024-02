Był gwiazdą filmu "Chłopaki nie płaczą". Tak dziś wygląda "Laska"

Tomasz Bajer miał naturalny, specyficzny sposób bycia i manierę mówienia, która była nie do podrobienia. Producentom się nie spodobała, ale Lubaszenko się uparł. Widzowie "Laskę" pokochali, więc wyszło na to, że to reżyser filmu miał rację. Obok Mirosława Zdrojewicza i Bohdana Łazuki to właśnie gra aktorka Tomasza Bajera jest w tym filmie najwyżej ceniona przez publiczność (według użytkowników Filmwebu).