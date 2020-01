Był legendą muzyki. Nie żyje Neil Peart

Zmarł Neil Peart. Perkusista i tekściarz zespołu Rush miał 67 lat.



Neil Peart dołączył do zespołu Rush w 1974 r. Zastąpił schorowanego perkusistę Johna Rutseya. Jak wspominają jego koledzy z grupy Geddy Lee i Alex Lifeson na wstępne przesłuchanie Peart przyjechał zdezelowanym samochodem pełnym puszek po napojach. W dodatku muzycznie nie popisał się, ale miał w sobie coś charakterystycznego, co przekonało ich do dania perkusiście szansy.