Był ulubieńcem widzów "The Voice". Wiktor Dyduła skomentował udział w programie

"Oczywiście chcę również podziękować moim trenerom za zaufanie i dostrzeżenie we mnie potencjału, co pozwoliło mi przeżyć tę niesamowitą przygodę. Dzięki wam mogłem rozwinąć skrzydła […]. Pani Justynie Steczkowskiej, pani Sylwii Grzeszczak, panu Markowi Piekarczykowi również jestem ogromnie wdzięczny za każdą radę, wskazówkę i komplementy! Biorę to wszystko do serca i będę już trzymać do końca życia! […] Zabieram się teraz do pracy, bo chcę wam dostarczyć pięknie opakowane własne utwory".