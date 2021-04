Był wieloletnim przyjacielem Krzysztofa Krawczyka. Został z nim do samego końca

To Andrzej Kosmala jako pierwszy ogłosił publicznie śmierć Krawczyka 5 kwietnia. Krótki post na Facebooku mówił wszystko. Nie mogło go zabraknąć na pogrzebie artysty, gdzie wygłosił wzruszające przemówienie. Wypowiadał się też w imieniu Ewy, żony zmarłego, bo ta nie czuła się na siłach.

Menedżer Krawczyka wspierał go przez lata we wszystkich trudnych chwilach. Był przy nim do momentu jego pochówku, a nawet dłużej. Gdy tłum wychodził z cmentarza w Grotnikach, on jeszcze został, by czuwać nad grobem przyjaciela.