Była dyrektorka teatru napisała o Krawczyku. Nie szczędziła słów krytyki

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat . Muzyka pożegnali m.in. politycy jak Mateusz Morawiecki czy inni artyści, w tym Goran Bregović. Generalnie od czasu tej informacji nie dało się znaleźć w sieci krytycznych słów o piosenkarzu. Aż do teraz. Ewa Wójciak, działaczka opozycyjna w czasach PRL-u, a także aktorka i była dyrektor Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, stwierdziła, że Krawczyk być może był miłym człowiekiem, ale na tym poprzestała i w dalszej części swojego wpisu ostro go oceniła.

"Zając - polski kangur. Krzysztof Krawczyk- polski Elvis Presley. Był może miły człowiek. Jednak to ojciec polskiego disco polo i artysta na usługach peerelowskiej władzy. Akademie ku czci, festiwale piosenki, także żołnierskiej… Wszyscy chyba zwariowali. Ludzie! My mamy Gombrowicza!" – napisała na swoim Facebooku.

Jak się domyślać, tego typu słowa nie mogą przejść obojętnie w mediach społecznościowych. Pod postem szybko pojawiło się wiele różnych reakcji. Cześć internautów podziękowała jej za to, że wreszcie ktoś napisał coś innego o Krawczyku. Rzecz jasna nie wszyscy się z nią zgodzili. Głos na swoim Facebooku zabrał poznański polityk Jarosław Pucek, który wytknął kobiecie hipokryzję. Wspomniał o tym, że Wójciak w 2014 r. startowała z list Europy Plus do europarlamentu.