Była dziewczyna Rafała Brzozowskiego ma nowego? Odpowiedziała na zaczepkę

Rafał Brzozowski i Anna Tarnowska byli parą przez osiem lat. Modelka wiele mu zawdzięczała, bo choć odnosiła sukcesy w konkursach piękności, to w show-biznesie funkcjonowała przede wszystkim jako "dziewczyna Brzozowskiego". To już jednak przeszłość i wygląda na to, że Tarnowska zaczęła się spotykać z innym mężczyzną.