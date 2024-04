Była gwiazdą filmu "Top Gun". Kelly McGillis lata temu przeżyła traumę

"Top Gun" to produkcja, którą niewątpliwie można zaliczyć się do klasyki hollywoodzkiego kina. Film opowiadający o losach pilotów amerykańskiej marynarki zadebiutował na ekranach w 1896 roku i odniósł komercyjny sukces. Dziś dzieło Tony'ego Scotta uchodzi za kultowe, a pochodząca z filmu piosenka "Take my breath away" po dziś dzień wzrusza słuchaczy na całym świecie. Niedawno, po ponad 35 latach od premiery, "Top Gun" doczekał się kontynuacji, która powtórzyła sukces pierwowzoru. Film "Top Gun: Maverick" został świetnie przyjęty przez widzów oraz krytyków i otrzymał sześć nominacji do Oscara, ostatecznie zgarniając jedną statuetkę.