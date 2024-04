Była gwiazdą "Mody na sukces". Tak dziś wygląda serialowa Stephanie Forrester

Była gwiazdą "Mody na sukces". Jak zmieniła się serialowa Stephanie Forrester?

Do grona najsłynniejszych bohaterów "Mody na sukces" niewątpliwie można zaliczyć nestorkę rodu Forresterów, Stephanie. W postać matki Ridge'a od pierwszych odcinków show wcielała się Susan Flannery. Amerykańska aktorka była związana z serialem przez przeszło 25 lat i to właśnie ta produkcja do dziś pozostaje najbardziej znaczącą w jej zawodowym dorobku. Rola założycielki domu mody Forrester przyniosła Flannery nie tylko rozpoznawalność wśród fanów telenowel na całym świecie, lecz również trzy statuetki Daytime Emmy.