Wyrzucili ją z Lombardu, gdy była chora. "Przestałam dla nich istnieć"

— My, jako młodzi muzycy i wokaliści, nie mieliśmy wiele do powiedzenia. A on miał swoje sympatie i antypatie. Małgorzata była przez niego ewidentnie faworyzowana. W pewnym momencie zarówno ja, jak i Grzegorz zaczęliśmy to mocno odczuwać — opowiadała wokalistka w rozmowie z portalem Plejada.pl.