Była gwiazdką filmów familijnych. Dziś jej życie prywatne przypomina melodramat

Coraz mniej osób pamięta, że Amanda Bynes była kiedyś całkiem nieźle opłacaną aktorką i często pojawiała się w komediach romantycznych i filmach familijnych. Zyskała potężną sławę dzięki filmom takim jak "Ona to on" czy "Czego pragnie dziewczyna". Ostatni raz widzowie widzieli ją w produkcji "Łatwa dziewczyna". Było to 12 lat temu. Co stało się z Bynes? Dlaczego nagle zniknęła z przemysłu filmowego? Aktorka w jednym z wywiadów ujawniła, że wraz ze wzrostem popularności, zaczęła mieć problemy z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.