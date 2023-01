Była na imprezie z księciem Harrym. Wspomina po latach, jak upili się tequilą

W ostatnim czasie zdążyliśmy się przyzwyczaić, że to książę Harry ujawnia niewygodne fakty z przeszłości swojej i swojej rodziny. Tym razem jednak to brytyjska celebrytka postanowiła podzielić się szczegółami dzikiej imprezy w towarzystwie młodszego z synów Karola. Nicola McLean ujawniła tabloidom, jak upiła się do nieprzytomności z Harrym tequilą.