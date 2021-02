Była narzeczona Mansona wydała oświadczenie. Staje po stronie ofiar

Evan Rachel Wood już kilka lat temu wyznała, że jest ofiarą molestowania seksualnego. Do tej pory jednak nie ujawniała, kto znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Zdobyła się jednak na odwagę i w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wyznała : "Moim oprawcą był Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson. Zaczął mnie uwodzić, gdy byłam nastolatką, a następnie znęcał się nade mną przez kilka lat. Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana. Postanowiłam skończyć z życiem w strachu przed odwetem, oszczerstwami i szantażem. Piszę to, aby zdemaskować niebezpiecznego człowieka i wskazać branże, które mu pomagały, zanim zrujnuje kolejne życia. Wspieram wiele ofiar, które nie będą już milczeć".

Zobacz: Przestępstwa seksualne w show-biznesie. Przykładów nie brakuje

"Jest mi ogromnie żal tych, którzy cierpieli i znosili psychiczne i fizyczne tortury z rąk Marilyna Mansona. Gdy mówiłam, że Hollywood to sekta, miałam na myśli przemysł rozrywkowy, w tym muzyczny. Sekta ochrania zgniliznę u szczytu władzy. To choroba, którą trzeba powstrzymać. Przemysł wybiera, kogo chronić, kto będzie ofiarą. Dla zysku".

"Błagam, nie wyciągajcie pytania "a dlaczego tyle lat czekały, by o tym powiedzieć?". To pytanie, które ośmiesza ofiary. To powstrzymuje inne osoby, które przeżyły wykorzystywanie, przed ujawnieniem swoich historii. Do tych, którzy chronili potwory przez lata: wstydźcie się".