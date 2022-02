Była partnerka Jacka Borkowskiego jest z Orłosiem. Komentarz aktora mówi wszystko

"Super Express" postanowił zapytać Borkowskiego, co sądzi o związku Orłosia z jego byłą partnerką. Słowa aktora były wymowne. – Szczerze mówiąc, nic o tym nie wiem i niewiele mnie to obchodzi – rzucił. Puściły mu nerwy, gdy usłyszał pytanie o to, czy będzie trzymać kciuki za nowy związek Koziejowskiej. – W ogóle nie trzymam. Proszę mnie o to nie pytać. W ogóle mnie to nie interesuje! – rzucił.