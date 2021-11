Była "polską Pamelą" i miała show biznes u swych stóp. Małgorzata Werner skończyła 50 lat

Nie da się jednak ukryć, że w polskim kinie do Werner przylgnęła etykietka etatowej "dziewczyny do rozbierania". Zazwyczaj powierzano jej role niewielkie, a reżyserzy chcieli, by eksponowała swoją urodę – nigdy nie dostała szansy, by w pełni pokazać swoje aktorskie umiejętności.