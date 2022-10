Była żona Bartosza Żukowskiego ma nowego męża. Zmiażdżyła aktora w kilku słowach

Jak można przeczytać, ślub mieli w planach od początku swojej relacji. Ewa nie ma wątpliwości, że dobrze wybrała. - Kostek to solidna firma, człowiek z zasadami, zdecydowany, dbający o rodzinę. Przypomina mi mojego tatę. Cieszę się, że to on będzie dla mojej córki wzorem mężczyzny, który daje bliskim poczucie bezpieczeństwa, nie jest rozchwiany, ani histeryczny i nie mści się. To bardzo ważne, by Pola w przyszłości umiała rozpoznać wartościowego człowieka - dodała.