Byli o krok od rozstania. Prawda wyszła po latach

Po 12 latach małżeństwa na jaw wyszła ciekawa informacja. Przyjaciółka z planu Małgorzaty Sochy zdradziła, że Krzysztofowi nie było śpieszno do ołtarza. Czyżby do ślubu zmusiła go aktorka?

Małgorzata Socha zmusiła męża do ślubu?

Na szczęście Wiśniewski zgodził się na to, co zaproponowała aktorka. Co, gdyby Krzysztof się powiedział "nie"? "Myślę, że byśmy się rozstali. To byłby dla mnie sygnał, że nie traktuje tego związku poważnie" - wyznała w wywiadzie aktorka.