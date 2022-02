Byli pracownicy "Playboya" stają w obronie Hugh Hefnera. "Bezpodstawne oskarżenia"

Hugh Hefner zmarł w 2017 r. w wieku 91 lat. Znany był z tego, że otaczał się młodymi kobietami, które mieszkały z nim w tzw. Rezydencji Playboya i wyglądały podobnie: miałby blond włosy i ponętne kształty. Jeszcze za jego życia plotkowało się o tym, że mężczyzna wykorzystuje swoje towarzyszki wyłącznie do zaspokajania własnych potrzeb. Mimo to Hefner miał wizerunek osoby, która walczyła o wolność słowa i przyczyniła się do rewolucji seksualnej lat 60.