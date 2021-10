"Było gorzej, niż myślałem". Na wiele miesięcy musiał zapomnieć o normalnym jedzeniu

Stanley Tucci jest uważany za jednego z najlepszych charakterystycznych aktorów w Hollywood, za mistrza drugiego planu. Potrafi znakomicie wcielić się każdą postać. Na początku swojej kariery był na ogół zatrudniany do zagrania twardych typów, później często pojawiał się w rolach zwyrodnialców ("Nostalgia anioła" – nominacja do Oscara, "Ostateczne rozwiązanie" – Złoty Glob). Ostatnio specjalizuje się we wrażliwych facetach. Niedawno musiał jednak na kilkanaście miesięcy zapomnieć o pracy, a nawet o normalnym jedzeniu.