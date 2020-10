Były Kourtney Kardashian już ma nową dziewczynę. Oczywiście dużo młodszą

Scott jest ojcem trójki dzieci Kourtney Kardashian, co zapewniło mu sławę i pieniądze do końca życia. Relacje z byłą narzeczoną ma całkiem niezłe, pewnie nie tylko ze względu na dobro ich pociech. Od czasu do czasu są widywani na spacerach czy wspólnych lunchach, ale znajomi obojga zapewniają, że to tylko przyjaźń.