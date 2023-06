Ponad 90 zarzutów. Sąd zabezpieczył majątek. Emil S. zostaje w areszcie

Doda uznała, że Emil S. to "ten jedyny" w kwietniu 2018 r., kiedy stanęła z nim przed ołtarzem. Ale trzy lata później byli już po rozwodzie, a na producencie filmowym zaczęły ciążyć poważne oskarżenia. Z inicjatywy prokuratury 46-latek trafił do aresztu w lutym 2023 r. A teraz sąd przedłużył jego pobyt za kratami do początku września.