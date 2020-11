Cała Polska nuciła jej przebój. Pokazała się pierwszy raz od 5 lat

Tracy Chapman powróciła na mały ekran w słusznej sprawie, namawiała amerykanów do głosowania. Legendarna piosenkarka i autorka tekstów rzadko pojawiała się w telewizji. W poniedziałkowy wieczór była jednak gościem programu "Late Night With Seth Meyers" .

Pięć lat wcześniej wykonała utwór "Stand By Me" Bena E. Kinga w jednym z ostatnich pokazów legendarnego amerykańskiego talk-show "The Late Show With David Letterman".