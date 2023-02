Camilla złamała trwającą 300 lat tradycję. Przeróbki korony wyniosą 50 mln funtów

"The Mirror" donosi, że zostaną do niej dodane diamenty Cullinan III, IV i V. Bedzie to hołd dla królowej Elżbiety II, ponieważ kamienie pochodzą z biżuterii, głównie broszek, które nosiła zmarła królowa. To pierwsza taka sytuacja od ponad 300 lat, gdy na głowie żony koronowanego monarchy pojawia się klejnot, który należał wcześniej do kogoś innego.