CAN'T GET ENOUGH TOUR - BIG TIME RUSH OGŁASZAJĄ TRASĘ KONCERTOWĄ PO UK I EUROPIE

29 stycznia 2024 r. - Big Time Rush zapowiada kolejne pracowite lato z ich nowo ogłoszoną trasą koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie w 2024 roku. Trasa ta jest kontynuacją tournee "Can't Get Enough Tour" z 2023 r., czyli udanej serii koncertów w Ameryce Północnej, która obejmowała wyprzedane koncerty z ponad 300 000 sprzedanych biletów oraz występami w ramach iHeartRadio's Jingle Ball. Trasa koncertowa rozpocznie się 7 czerwca w Warszawie. Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 2 lutego o 10 rano czasu lokalnego.