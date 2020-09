Cardi B otrzymuje pełno propozycji matrymonialnych. Ma w kim wybierać

Cardi B zapewniła swoich fanów, że nie rozstaje się z Offsetem z powodu zarzucanego mu oszustwa. "Widzę, że jest wielu ludzi mówiących: "Och, on ma dziecko z inną". To kompletne kłamstwo" - powiedziała. Raperka zdradziła także, co jest powodem rozstania. "Po prostu zmęczyły mnie kłótnie. Kiedy czujesz, że to już nie to samo..." - wyznała.