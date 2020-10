Catherine Zeta-Jones na romantycznym ujęciu z mężem. Mało brakowało, a nie byliby już razem

Dzieli ich aż 25 lat, łączy dzień urodzin. Oboje przyszli na świat 25 września. Ich związek od samego początku, głównie przez różnicę wieku, był dość mocno kontrowersyjny. Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas nie martwili się tym, co komentują inni, bowiem ich relacja borykała się ze zdecydowanie większymi problemami.

Wtedy na jego horyzoncie pojawiła się Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas przepadł od razu - młodsza o 25 lat piękność rozkochała go w sobie od pierwszego spojrzenia. Para zaczęła spotykać się cztery lata po rozwodzie mężczyzny - w 1999 roku, a w 2000 roku ponownie został on mężem. Zakochani dość szybko doczekali się potomstwa - jeszcze w 2000 roku na świat przyszedł ich syn, trzy lata później córka.

Michael Douglas: Dzieci uważają, że wreszcie coś osiągnąłem

Ich związek nigdy nie należał do łatwych i przyjemnych. Problemy zdrowotne aktora, jak i choroba afektywna dwubiegunowa aktorki spowodowały, że ich wspólne życie nie jest usłane różami. W 2013 roku Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas zamieszkali osobno. Kryzys minął, para szybko wróciła do siebie, ale niedługo potem znowu nadeszło coś, co zwiastowało koniec tego związku. W 2018 roku aktor został oskarżony przez Susan Braudy, że masturbował się przy niej i używał wulgarnych słów. Zeta-Jones, jak sama wówczas przyznała, cały świat jej się zawalił, ale uwierzyła ukochanemu.