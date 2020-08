Cenzura w Radiu Poznań. Ze słuchowiska zniknęła piosenka o Jacku Kurskim

O sprawie cenzury w Radiu Poznań poinformował portal Wirtualne Media . Rzecz dotyczy słuchowiska "Próba", emitowanego od 30 marca do 31 lipca. Serial radiowy opowiadał historię muzyków uwięzionych we własnych domach, którzy za namową swojego dyrygenta organizują próby on-line. "Prace nad koncertem grzęzną w lawinie codziennych problemów. Z czasem zespół zmienia się w teatr, w którym aktorzy grają samych siebie" – czytamy w opisie słuchowiska.

"Próba" była reklamowana jako pierwsze w historii słuchowisko nagrane zdalnie. Do historii przejdzie również ze względu na cenzurę, która zadziałała 6 czerwca. Zmiana scenariusza nastąpiła po ingerencji Filipa Frątczaka, przewodniczącego poznańskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) i aktora wcielającego się w dyrygenta. Frątczak miał zażądać usunięcia z tekstu piosenki o Jacku Kurskim.

Burchardt w rozmowie z Wirtualnymi Mediami potwierdził, że "Filip Frątczak z ZASP zaczął ingerować w coś, co nie powinien". Po zakończeniu projektu pisał w liście do zarządu ZASP, że "usunięcie piosenki było przejawem cenzury".

Sytuację z naciskami i cenzurą potwierdził też Piotr Świątkowski, autor scenariusza. Swoją piosenkę usunął, ale dziś tego żałuję. - Widzę, że to było bez sensu, nie powinienem ulegać – przyznał w rozmowie z portalem.

Filip Frątczak nie skomentował publicznie zarzutu stosowania przez niego nacisków i rzekomej cenzury. Istnieje jednak zapis jego komentarza do umowy między Radiem Poznań i ZASP, która została spisana dopiero pod koniec czerwca, czyli już po aferze z Kurskim. Frątczak odnotował wtedy, że "zdarzały się odcinki, kiedy scenarzysta pisał nie słuchowisko, ale agitki wyborcze, używając nazwisk polityków". Jego zdaniem było to niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami z ZASP, który "zabronił reżyserowi używania w jakimkolwiek kontekście nazwisk prominentnych polityków, zaangażowanych w kampanię wyborczą".

"Ja mam dwadzieścia szmat, ty masz dwadzieścia szmat / Przed nami siódme niebo / Naszytych masek worek na sprzedaż znów będę miał / Ty masz dwadzieścia stron, ja mam dwadzieścia stron / staniemy przed kamerą / Być może Kurski Jacek szanse w Jedynce da / Scenopisanie to fajna rzecz / jak wyszywanie tego co po kimś masz rzec / Ja mam cioteczkę tu, ty masz cioteczkę tam / Poprosi się o pomoc / I garażowy biznes szwalniczy przestanie mdlić / Podpisze w nocy nam, scenariusz miły pan / Nagramy mini serial / samolot masek zapadnie się w ostry cień mgły / Przemysł filmowy to ja i ty / Kto dziś nakręci nasz maseczkowy cyrk / A kiedy serial nasz, poleci w wielki świat / jak boeing pełen masek / w trzyosobowej celi spędzimy dwadzieścia lat".